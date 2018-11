Spezia-Benevento rischia di slittare a dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si complica la scelta della data del recupero della sfida fra Spezia e Benevento non giocatasi a causa dell'allerta meteo sulla città ligure della scorsa settimana. Sembrava che la data del 14 novembre potesse essere quella giusta, vista anche la pausa per le Nazionali nel week end successivo e invece pare che la Lega B non voglia piazzare la partita in concomitanza con le gare delle Nazionali. Per questo, riporta Il Secolo XIX, torna in auge la data del 12 dicembre che metterebbe lo Spezia nella condizione di giocare sette gare in neanche un mese.