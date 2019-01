Spezia, Bidaoui al 45': "Tante occasioni, ma non siamo riusciti a segnare"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Soufiane Bidaoui ha analizzato i primi quarantacinque minuti di Spezia-Venezia (0-0 all'intervallo) ai microfoni di DAZN: "Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Speriamo di fare gol nel secondo tempo. Cos'è mancato? Non lo so, non ci siamo riusciti. Hanno avuto qualche occasione, ma abbiamo avuto di più la palla".