Spezia, Bidaoui: "Felice di essere qui, ma dispiaciuto per l'Avellino"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno d'attacco Soufiane Biadaoui ha parlato da neo calciatore dello Spezia tornando anche sull'addio doloroso all'Avellino, la cui iscrizione alla Serie B è stata bocciata determinandone la fine: “Avevo diverse opportunità, ma ho atteso fino all'ultimo di capire cosa sarebbe successo all'Avellino e quale sarebbe stato il suo futuro. L'ultimo periodo in Irpinia è stato difficili, ci allenavamo senza sapere nulla, senza certezze e alla fine ci siamo trovati liberi di cercare una nuova squadra. Mi spiace molto per Avellino, ma so che si rialzeranno. - conclude Biadaoui al sito dello Spezia - L'anno scorso stagione positiva per me, ho trovato sia il gol che gli assist, ho avuto qualche piccolo problemino, ma niente di grave ed ora sono pronto. Sono felice di essere qui ed ho scelto lo Spezia nonostante la corte di altri club importanti”.