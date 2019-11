Spezia, Bidaoui: "Gran partita, dobbiamo continuare così"

MILAN, POSSIBILE NUOVO INCONTRO PER IBRA. INTER, AVANTI TUTTA PER KULUSEVSKI: AFFARE PER L’ESTATE. FIORENTINA, IL PSG SU CHIESA - Il Milan non molla la presa per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport, Mino Raiola, agente del giocatore, dovrebbe arrivare...