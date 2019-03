© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Report da casa Spezia in vista dell'importante sfida di campionato contro il Benevento nel prossimo weekend di Serie B. Lavoro dedicato per Acampora (fastidio regione adduttoria), Barone (dopo aver giocato ieri la Viareggio Cup con la formazione Primavera) ed Erlic (precauzionale), piscina, palestra e fisioterapia per Crimi (fastidio cavilgia). Ha ripreso a lavorare con il pallone Bidaoui, mentre Capradossi è rientrato da Roma in vista di un prossimo rientro in gruppo. Gyasi e Mastinu proseguono secondo le rispettive tabelle di recupero.