Spezia, Bidaoui: "Lecce determinato. Daremo tutto per i playoff"

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni di Soufiane Bidaoui, attaccante dello Spezia, in vista dell'ultimo decisivo match di campionato contro il Lecce che potrebbe regalare ai liguri la qualificazione ai playoff promozione: "Sono davvero felice di essere tornato a giocare - ha raccontato il marocchino dopo il rientro in campo contro il Crotone -. Mi ha fatto molto piacere poterlo fare in una partita come quella di sabato scorso dove ho avuto l'opportunità di poter segnare".

Il Lecce? "Sappiamo che ci aspetta un'avversaria determinata ma noi l'affronteremo come abbiamo fatto con tutte le altre partite impegnandoci al massimo per chiudere ai playoff".