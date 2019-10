Spezia, Bidaoui: "Nello spogliatoio remiamo tutti nella stessa direzione"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno dello Spezia Soufiane Bidaoui ha parlato in zona mista dopo il successo contro la Juve Stabia: "Sono contento per il mio gol e soprattutto per la vittoria in casa. Mi sento in forma al 100% e penso che anche la squadra stia vivendo un buon momento a livello fisico. Abbiamo passato un periodo difficile, ma oggi in casa volevamo dare continuità alla trasferta di Pescara e ci siamo riusciti splendidamente. Nei prossimi giorni incontreremo due avversarie forti come Empoli e Chievo, che l'anno scorso militavano nella massima serie, pertanto saranno senza dubbio due gare molto difficili, ma i successi aiutano a lavorare con maggior serenità e noi prepareremo nel miglior modo possibile i prossimi impegni. Tutti i giocatori dello spogliatoio remano nella stessa direzione, sapevamo che una vittoria in trasferta non doveva accontentarci, perché c'era da vincere anche di fronte al nostro pubblico. Gudjohnsen? Sta crescendo a vista d'occhio, ha aiutato la squadra la settimana scorsa col gol e anche oggi ha disputato un'ottima prestazione. Si merita senza dubbio i complimenti della squadra".