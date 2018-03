Spezia, blindato il talento Corbo: biennale più opzione

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Lo Spezia ha trovato l'accordo con il talentuoso difensore Gabriele Corbo, classe 2000, per il rinnovo del contratto. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che il calciatore, da tempo aggregato alla prima squadra, ha firmato un biennale con opzione per i prossimi tre anni. Un modo per avere più potere nella prossima estate quando il Bayern Monaco, con cui Corbo ha già sostenuto un periodo di prova, la Juventus e l'Inter proveranno ad andare all'assalto del difensore centrale.