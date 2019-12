© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dello Spezia DJ Buffonge ha commentato così lo 0-0 di oggi contro il Venezia: “Mi sento bene, io come anche il resto della squadra stiamo attraversando un buon momento di forma. penso di essere entrato bene in campo, anche perché non è mai facile fare il proprio ingresso a gara in corso, quindi sono soddisfatto e contento per il punto. Anche in inferiorità numerica la squadra ha continuato a fare la sua partita, concludendo bene, senza concedere troppo agli avversari; abbiamo perso un uomo, ma abbiamo lottato tutti insieme, riuscendo a portare a casa un punto. Tutto ciò rappresenta per noi un fattore assolutamente positivo. La prossima sfida sarà ugualmente difficile, perché giocheremo in casa contro la Cremonese, un'avversaria di livello. Io posso dire di sentirmi bene e di essere pronto per dare nuovamente il mio apporto a questa squadra, anche perché sto lavorando forte durante le sedute di allenamento infrasettimanale e sono a disposizione di mister Italiano".