Spezia, buona la sesta. Liguri per la prima volta in finale play off

vedi letture

La prima volta non si scorda mai. Sopratutto se arriva dopo cinque tentativi andati a vuoto, spesso al primo turno preliminare. Lo Spezia infatti, pur essendo un habitué dei play off di Serie B - mancati solo in due occasioni (2012-13 e 2017-18) da quanto è stato promosso in seconda serie – non aveva mai raggiunto la finale che vale la Serie A fermandosi sempre prima e accarezzandola una sola volta, quando fu il Trapani di Serse Cosmi a far fuori gli Aquilotti.

Una finale che sembrava svanita nuovamente dopo il 2-0 subito a Verona nella gara d’andata e che invece la squadra di Vincenzo Italiano ha saputo conquistare con una rimonta che resterà nella storia del club ligure comunque vada l’atto finale di questa stagione. Una rimonta che porta la firma anche di uno spezzino doc come Giulio Maggiore, un particolare che non è certo sfuggito al pubblico bianco che questa notte faticherà a dormire per l'enorme felicità di una Serie A mai così vicina dal dopoguerra.