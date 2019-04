Elio Capradossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita tra Spezia e Salernitana, conclusasi sul risultato di 2-1 per i liguri, è intervenuto ai microfoni di Dazn ElioCapradossi: "Sono tre punti importantissimi, sono veramente felice di regalare questa gioia a noi e al pubblico presente. Sono stati due mesi difficili a livello personale. Adesso dobbiamo continuare così e andare a prenderci i playoff. Il futuro? Non lo so, per ora sono concentrato sul finale di stagione, poi vedremo".