Spezia, Capradossi: "Benevento schiacciasassi. La Serie A? Un'ambizione"

A due giorni dallo scontro di altissima classifica in Serie B fra Benevento e Spezia La Gazzetta dello Sport ospita le parole di Elio Capradossi, centrale difensivo dei liguri: "Loro sono la schiacciasassi della B. Ma anche noi non stiamo messi male... Siamo contenti di questi 13 risultati utili consecutivi, ma non dobbiamo accontentarci. Il Benevento ha numeri incredibili, ma vogliamo fare la partita perfetta e fare punti anche lì. L'anno buono per la A? Ci spero: tutti i giocatori hanno l'ambizione di arrivarci. Un fioretto per la promozione? A tre giornale dalla fine..."