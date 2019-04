Spezia, Capradossi: "Felici per aver ribaltato gara che s'era messa male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida tra Spezia e Salernitana, è il match-winner Elio Capradossi a presentarsi nella sala stampa dell'impianto spezzino per esprimere tutta la propria soddisfazione: "Siamo molto soddisfatti e felici perché siamo riusciti a ribaltare una partita che si era messa male, trovando tre punti importantissimi, che oltre a garantirci continuità dopo la vittoria di Benevento, ci consentono di tornare nelle posizioni playoff, allungando ulteriormente sulla seconda parte della classifica. Il gol? La palla è arrivata a centro area, proprio dove speravo arrivasse e sono veramente molto contento; la dedica è per la mia famiglia e per tutte le persone che mi hanno consentito di essere qui oggi in un'ottima condizione dopo l'infortunio. Sul gol subito avremmo potuto fare meglio, non vedo l'ora di rivederlo per capire, ma se Djuric era da solo nel cuore dell'area, qualche errore c'è stato e dobbiamo lavorare affinché non si ripeta. La squadra ha dimostrato di stare bene e di saper vincere anche soffrendo e siamo prontissimi per affrontare questa lunga volata finale, determinati ad arrivare più in alto possibile. Il primo tempo? Purtroppo non può essere tutto sempre facile. Loro hanno preparato bene l'incontro e noi nei primi 45' non siamo riusciti ad esprimerci al meglio come in altre occasioni, ma nella ripresa siamo cresciuti, trovando una grandissima reazione ed ottenendo tre punti assolutamente meritati", ha detto.