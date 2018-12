Spezia, Capradossi: "Finale intenso vogliamo fare più punti possibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dello Spezia Elio Capradossi ha parlato nel corso di un evento coi tifosi, a cui era presente col compagno David Okereke, della sua esperienza nel club ligure: “Con Terzi mi trovo bene, Claudio è un grande giocatore e mi dà una mano con la sua esperienza. Sono contento di aver trovate una continuità, in fondo tutti ci alleniamo per questo. Spezia? È una bella realtà, la città è accogliente e si può fare davvero calcio. - continua Capradossi come riporta Cittadellaspezia.com – Il Palermo è una delle rose più attrezzate del torneo, servirà una partita importante, questo finale di anno sarà molto intenso e impegnativo però vogliamo fare più punti possibili per chiudere al meglio”.