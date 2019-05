Spezia, Capradossi: "Prontissimi ad affrontare i playoff"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è bastata la terza rete stagionale siglata da Elio Capradossi per espugnare il "Via del Mare" ed al termine della sfida è proprio il difensore a parlare della prova e del raggiungimento dei playoff: "Un vero peccato non esser riusciti a tornare a casa con un risultato positivo che con un pizzico di attenzione e fortuna in più avremmo potuto cogliere.

Sono molto felice di aver segnato, la rete ci ha dato la possibilità di provare fino alla fine a pareggiare l'incontro, ma purtroppo non siamo riusciti a gonfiare una seconda volta la rete salentina.

Un fallo in area su di me? Durante un corner nella ripresa sono stato trattenuto, ma ho provato ugualmente a colpire la palla, arrivandoci però in maniera scomposta.

Siamo molto contenti di aver tagliato il traguardo dei playoff, ora andremo a Verona e faremo il possibile per mettere in campo tutte le nostre qualità e non lasciare niente di intentato per passare il turno.

Ci attende una delle partite più belle della stagione, quelle per cui si lavora duramente un anno intero, in poche parole, una di quelle partite che si prepara da sola".