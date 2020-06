Spezia, Capradossi: "Tutte le squadre ripartiranno alla pari. Almeno due gare per tornare al top"

Dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni di Elio Capradossi, perno difensivo dello Spezia di Vincenzo Italiano, sulla ripresa degli allenamenti in vista della seconda parte di stagione: “Siamo più carichi di prima. Ci stiamo allenando al massimo tutti speravamo di poter chiudere questa stagione e per questo ci stiamo preparando per poter tornare a dire la nostra sul campo. Questa ripresa rappresenta per tutti una grossa incognita non credo che ci sia una squadra più in forma dell'altra, penso che tutti ripartiremo alla pari e per tornare a poter fare delle prestazioni ad alto livello credo che ci vorranno almeno due gare, anche per riprendere il ritmo partita e mettere minuti preziosi nelle gambe. Ogni match sarà difficilissimo, le partite si possono vincere e perdere con qualunque avversaria e al momento non vedo una sfida più ostica dell'altra, anzi le considero tutte ardue e credo che per ognuna dovremmo metterci la stessa intensità e la stessa determinazione senza farci cogliere impreparati dai nostri avversari”.