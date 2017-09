Spezia-Carpi, le formazioni ufficiali: Pessina titolare nei padroni di casa

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Alle 20.30 scenderanno in campo Spezia e Carpi per la gara valida per la seconda giornata di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

SPEZIA: Di Gennaro; Giani, Terzi, De Col; Vignali, Pessina, Juande, Acampora, Lopez; Forte, Granoche.

CARPI: Colombi, Sabbione, Poli, Ligi, Jelenic, Verna, Saric, Saber, Bittante, Mbakogu, Manconi.