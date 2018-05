Spezia, Chiappara: "Non è vero che non abbiamo motivazioni"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Il vice allenatore dello Spezia Roberto Chiappara ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Avellino di domani facendo un primo bilancio stagionale a due gare dal termine della stagione: “Non è vero che non ci giochiamo nulla, in ballo ci sono la nostra immagine, la nostra professionalità e dobbiamo onorare al meglio questo campionato per rispetto nei confronti dei tifosi, della proprietà e di noi stessi. Ovviamente l'Avellino avrà motivazioni superiori visto che si gioca la permanenza in questa categoria, m noi dobbiamo scendere in campo per fare una partita importante. C'è rammarico per questa stagione, perché tutti noi abbiamo delle ambizioni, ma bisogna anche fare delle valutazioni su cosa poteva fare questo gruppo e su quanto è cresciuto, e secondo noi da luglio a oggi è cresciuto davvero tanto. Ci è mancata la continuità, ma è solo questione di tempo a mio modo di vedere perché abbiamo gettato basi importanti per il futuro. Mi piacerebbe tantissimo vincere con lo Spezia, contribuire a fare la storia in un’altra veste dopo aver vestito questa maglia da calciatore. - conclude Chiappara come riporta il sito ufficiale del club - I giovani? Il mister ha sempre detto che i giovani devono guadagnarsi lo spazio, in campo ci sono andati anche ragazzi del 2000, ma senza che nessuno regalasse nulla, meritando. Il nostro settore giovanile si sta rivelando assai ricco di talenti”.