© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via l’11^ giornata del campionato di Serie B, che si aprirà al “Picco” di Spezia, dove lo Spezia, alle ore 21:’00, affronterà il Chievo Verona.

Torna al consueto 4-3-1-2 mister Marcolini, che sulla trequarti, con Vignato ai box, rispolvera Garritano, a supporto del riproposto tandem Meggiorni-Rodriguez; Obi titolare. Sul versante locale, Italiano non varia l’assetto, 4-3-3, ma titolare in difesa torna Vignali, mentre in avanti, a reggere il peso dell’attacco, ci sarà Gudjohnsen dal 1’.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Bidaoui, Gudjohnsen, Ragusa

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre, Obi, Bertagnoli; Garritano; Meggiorini, Rodriguez.