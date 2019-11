© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via l’11^ giornata di Serie B, con Spezia-Chievo Verona che si è da poco conclusa.

La gara inaugurale della giornata, è terminata 0-0, con le due formazioni che di fatto si sono divise il match: nel primo tempo meglio la squadra ospite, alla distanza, nella ripresa è uscito lo Spezia. Ma il gol non è stato trovato da nessuna delle due, e la posta in palio è stata quindi divisa: 12 ora, i punti dei liguri, 18 quelli dei clivensi.

Di seguito il programma completo dell’undicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Spezia-Chievo Verona 0-0

SABATO 2 NOVEMBRE

Ascoli-Venezia

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Salernitana-Entella

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Pordenone-Trapani

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

Cremonese-Frosinone