Spezia, Chisoli: "Se riprenderemo, si potrà ambire anche alla promozione diretta"

vedi letture

"Il popolo spezzino ha sempre dimostrato di sapere reagire alle difficoltà con coraggio e cuore, ora è il momento di resistere per potere tornare tutti insieme ad una vita normale; dobbiamo sempre pensare a chi sta in situazioni peggiori delle nostre, alle persone che stanno in ospedale e al fronte, e anche potere restare in casa propria in confronto è un privilegio": come riferisce l'edizione on line de La Nazione, esordisce così il presidente dello Spezia Stefano Chisoli.

Che traccia poi un bilancio di quello che finora è stato il campionato degli aquilotti: "Con trenta punti a disposizione lo Spezia potrà ambire anche alla promozione diretta, ma quest’anno in particolare ogni avversario è difficile da affrontare. Comunque ci sono tutte le condizioni per concludere bene e potremo recuperare gli infortunati Ragusa, Vitale e Bastoni. Tengo a precisare che ogni anno la proprietà interviene con una sponsorizzazione importante per sostenere i costi di gestione, ormai abbiamo una squadra con tantissimi calciatori di valore e di proprietà che potrà essere rinforzata ma è sempre troppo elevato lo squilibrio con chi retrocede dalla serie A e può contare su una rosa già forte e sul “paracadute”. Altre squadre di serie B puntano tutto sulla promozione con il rischio di andare in default, mentre noi continuiamo a investire nel settore giovanile e nelle strutture e, con rilevanti costi gestionali rispetto ad altri, ma con garanzia di equilibrio e stabilità nel tempo. Un orgoglio avere spezzini in prima squadra e altri cresciuti qui e ora nel grande calcio: Corbo, Mulattieri e Okereke".