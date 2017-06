Spezia, cinque giocatori in dirittura d'arrivo

© foto di Flavio Mazzoleni

Sono cinque i nomi caldi del mercato per quanto riguarda lo Spezia. Come riporta Il Secolo XIX potrebbero chiudersi a breve le trattative per Raffaele Di Gennaro e Francesco Forte con l'Inter, contro la Roma per Edoardo Soleri e con gli svincolati Nicholas Giani e Davide Bassi.