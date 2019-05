© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Pasquale Marino ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Cittadella, gara valida per i playoff di serie B, in programma venerdì' 17 maggio alle ore 21.00 allo stadio Alberto Picco. Tutta la rosa a disposizione di Marino, eccezion fatta per i lungodegenti Acampora, Erlic e Mastinu.

Portieri: Lamanna, Manfredini, Barone.

Difensori: Brero, Augello, Crivello, Capradossi, Terzi, Ligi, De Col, Vignali.

Centrocampisti: Mora, Ricci, Crimi, Bartolomei, De Francesco, Maggiore.

Attaccanti: Pierini, Galabinov, Gyasi, Okereke, Bidaoui, Da Cruz.