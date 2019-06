Spezia, Colla abbandona l'idea di entrare nel club ligure

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio su La Stampa alla vicenda che voleva il patron dell’Albissola Gianpiero Colla verso l’acquisto dello Spezia spiegando che alla fine non si farà nulla. “Titoli di coda anche sull’asse Spezia-Albissola. A metterli è la famiglia Colla. La trattativa per l’ingresso nel club degli aquilotti è giunta al capolinea. Che Gianpiero Colla avesse mostrato un interesse calcistico verso un club di serie B era noto, magari meno fosse lo Spezia. - si legge ancora nell’articolo del quotidiano piemontese - Quando si è aperta la possibilità è iniziato una sorta di dialogo epistolare, un carteggio al quale l’imprenditore piemontese ha messo la parola fine: «Non è possibile confrontarsi solo via mail per una trattativa di questo tipo. Mi spiace perchè le intenzioni erano serie»".