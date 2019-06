Spezia, con il Sassuolo si valuta la permanenza di Erlic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Martin Erlic potrebbe essere ancora allo Spezia. Il club ligure e il Sassuolo stanno infatti valutando un prolungamento del prestito per permettere al giocatore di riscattarsi dopo una stagione sfortunata a causa di un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che una soluzione simile potrebbe essere adottata anche per Marco Crocchianti, difensore di proprietà dei liguri, che potrebbe restare al Sudtirol dove in questa stagione non ha potuto dare il proprio contributo a causa dell'infortunio al legamento subito ad agosto.