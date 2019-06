Spezia, concorrenza alla Juve Stabia per Juan Ramos del Parma

© foto di Giuseppe Scialla

Con il Trapani è stato protagonista di una stagione molto positiva conclusa con la promozione in Serie B del club siciliano nonostante le mille difficoltà societarie. Il destino di Juan Ramos, terzino sinistro classe uruguaiano, è però legato al Parma che detiene la proprietà del cartellino. Su di lui, negli ultimi giorni, si era fatta viva la Juve Stabia in caso di mancato riscatto di Germoni dalla Lazio, ma nella giornata di oggi è emerso anche lo Spezia come club interessato. A riportare la notizia è il sito cittadellaspezia.com.