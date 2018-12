© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il futuro del giovane attaccante Michael D’Eramo, classe ‘99, potrebbe essere in Serie B già dal prossimo gennaio. A confermare le voci è il direttore sportivo del club abruzzese Mauro Traini in conferenza stampa: “Fin quando le cose non sono chiuse non si può mai dire. Ma insieme alla società e al mister stiamo trattando con un club importante di serie B. Crediamo rimarrà per altre due partite con noi, poi quando aprirà il mercato dei professionisti D'Eramo andrà in questa squadra di serie B che lo vuole a tutti i costi. Abbiamo chiesto di poterlo trattenere per tutto il campionato, ma per loro è un investimento e chi ci mette i soldi decide". La squadra in questione sarebbe lo Spezia che da tempo è sulle tracce del calciatore.