Spezia, contro il Padova maglia speciale dedicata alle donne

Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della sfida al Padova, 28° turno della Serie BKT 2018-2019, in programma sabato alle ore 18:00 sul terreno del "Picco", le Aquile di Pasquale Marino indosseranno una divisa assolutamente unica, creata appositamente per festeggiare tutte le donne proprio all'indomani della "Festa della Donna 2019".

Numeri e nomi rosa coloreranno per una volta il retro delle bianche casacche amate dal popolo spezzino, un modo per rendere omaggio a madri, sorelle, mogli, figlie, compagne o amiche che ci accompagnano passo dopo passo nel cammino della vita e che sugli spalti del "Picco" non fanno mai mancare il loro apporto.

Inoltre, nei giorni che seguiranno il match, le speciali maglie delle Aquile verranno messe all'asta, ma per saperne di più......#StayTuned!