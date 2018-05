Spezia, Corbo: "Emozione indescrivibile il debutto in B"

Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Corbo, giovane difensore classe 2000 dello Spezia, all'esordio ieri sera con l'Avellino, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del aquilotti: "È stata un'emozione difficile da descrivere, perché esordire in uno stadio strapieno, davanti a diecimila persone non capita tutti i giorni e sono contentissimo anche perché oggi c'era tutta la mia famiglia ed hanno potuto condividere con me la gioia di questa giornata. Ringrazio il mister ed i compagni per la fiducia riposta nei miei confronti, questo per me deve essere un punto di partenza e deve spingermi a fare sempre meglio per vivere tantissime altre serate così. Castaldo? È un uomo di esperienza, ma Terzi mi ha aiutato molto, mi è sempre stato vicino e credo di essermela cavata abbastanza bene. Un giocatore a cui mi ispiro? Mi piace tantissimo Sergio Ramos, uno dei difensori più forti al mondo ed è sempre un piacere vederlo giocare".