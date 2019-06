© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano come nuovo tecnico dello Spezia, ha preso la parola anche il vicepresidente del club ligure Andrea Corradino. “Dico soltanto che ieri all’assemblea di Lega mi hanno fatto grandi complimenti per la scelta del mister - riporta CittadellaSpezia.com - Questa è una cosa che mi ha fatto grande piacere e che credo parliamo per sé. Sapete tutti che si tratto di un giovane allenatore emergente reduce da un’esperienza estremamente significativa. Vincere i playoff è forse anche più difficile che vincere il campionato. Il direttore ha scelto Italiano, ma Italiano ha scelto lo Spezia a dimostrazione dell’entusiasmo con cui arriva qui. Angelozzi è il fautore di questa scelta, lui gode della stima cieca della società”.