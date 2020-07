Spezia-Cosenza, le formazioni ufficiali: Mastinu nel tridente offensivo delle Aquile

vedi letture

Fari accesi al “Picco” di Spezia, dove, in questa 33^ giornata del torneo, ci sarà una sfida che è quasi un testacoda della classifica: i padroni di casa, lo Spezia appunto, lottano per la promozione diretta, il Cosenza, avversario dei bianconeri, lotta per mantenere la categoria.

Per l’occasione, lupi in campo con il 3-4-3, con Bittante che vince il ballottaggio con D’Orazio, mentre il tridente offensivo è formato da Carretta, Riviere e Baez; Spezia rimaneggiato a causa degli svariati infortuni, ma Italiano conferma il 4-3-3 con Mastinu a formare il tris d’attacco con Galabinov e Gyasi.

Queste le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Mastinu, Galabinov, Gyasi

Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Schiavi, Legittimo; Casasola, Bruccini, Prezioso, Bittante; Carretta, Rivière, Baez.