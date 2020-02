Spezia-Cremonese, le formazioni ufficiali: Ceravolo torna titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al via alle ore 21:00 il recupero della 17^ giornata del campionato di Serie B, che metterà di fronte, al “Picco” di Spezia, Spezia e Cremonese.

Per l’occasione, mister Italiano dovrà fare a meno dello squalificato Gyasi, con il tridente offensivo affidato a F. Ricci, Nzola e Bidaoui, ma assenti sono anche gli infortunati Erlic e Ragusa. A ogni modo, tra i pali ecco Scuffet, con Ferrer a destra e Marchizza a sinistra della difesa che, come a Perugia vedrà anche Terzi e Capradossi al centro; regia affidata a M. Ricci, supportato da Maggiore e Acampora, all’esordio stagionale dal primo minuto. Risponde con il 4-3-2-1 mister Rastelli, stasera orfano di Agazzi, Mogos e Kingsley. Con Ravaglia tra i pali, al centro della difesa nuova fiducia a Claiton e Crescenzi, intanto che ai lati agiranno Bianchetti e Migliore, mentre a centrocampo spazio ad Arini, Gustafson e Deli. Si rivede titolare Ceravolo, unica punta e supportato sulla trequarti da Piccolo e Celar

Di seguito le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Maggiore, M. Ricci, Acampora; F. Ricci, Galabinov, Bidaoui

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Crescenzi, Migliore; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo, Celar; Ceravolo.