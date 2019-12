Spezia-Cremonese rinviata per maltempo. A gennaio il recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di domani fra Spezia e Cremonese in programma al Picco non si giocherà. La decisione è stata presa negli scorsi minuti durante il vertice tenutosi in Prefettura in vista dell'allerta meteo - istituito il massimo livello - che inizierà domani alle 12 e si concluderà alle 24. La conferma arriva dal sindaco Peracchini che ha disposto anche la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e disposto il divieto di svolgimento di manifestazioni sportive, fiere e di ogni tipo di evento all'aperto per l'intera durata dell'allerta. Per l'ufficialità manca solo l'ordinanza della Prefettura della città ligure che arriverà a breve.

La gara si recupererà a gennaio anche se ancora non è chiaro se durante la pausa - ovvero prima dell'Epifania - oppure verso la fine del mese.