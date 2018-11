Spezia, Crimi: "Ci manca un po' di cattiveria. Due punti persi"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Marco Crimi è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari a reti bianche tra Spezia e Foggia: "Gol annullato? A me sembrava dentro la palla. Peccato, dovevamo vincere e la partita ci lascia l'amaro in bocca. Sono due punti persi, ci ha facilitato il fatto che loro fossero in dieci, ma durante la partita perlopiù il predominio è stato nostro. Dobbiamo essere più concreti, con il Benevento siamo stati più cattivi sotto porta. Oggi ci è mancato l'ultimo passo. A livello di prestazione abbiamo sempre fatto la nostra figura, serve un pizzico di cattiveria in più da parte di tutti, perché ce l'abbiamo".