Spezia, Crimi: "Oggi bravi a sfruttare gli episodi"

Marco Crimi, autore del gol che ha permesso allo Spezia di battere il Cittadella, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Era una partita importante per noi perché venivamo da alcuni risultati altalenanti. In questa partita siamo stati bravi a sfruttare gli episodi. Piano piano riusciremo a prendere una condizione fisica sempre migliore, sono contento. L'anno scorso per me è andata in maniera negativa, ma con l'Entella mi sono trovato molto bene. Domani penseremo a Verona, stasera penseremo soprattutto a riposarci".