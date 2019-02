© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa il difensore dello Spezia Roberto Crivello ha parlato del momento della squadra reduce dalla vittoria contro il Cittadella: “Non mi era mai capitato di giocare da centrale in una difesa a quattro, ma da cieca un mesetto mi alleno per farmi trovare pronto in quel ruolo e sono molto felice per come ho giocato. Terzi ha una grandissima esperienza, è il nostro faro, non è stato facile sostituirlo, ma ho dato tutto quello che avevo e con Ligi si è creato subito un ottimo feeling, il merito è anche suo. Poi in questa squadra non manca mai l’equilibrio, tutti si impegnano ad aiutare i compagni pensando a entrambe le fasi e questo rende tutto più facile. Mi trovo molto bene qui, non ho mai pensato di andare via e fin dal mio arrivo ho pensato esclusivamente ad allenarmi al massimo settimana dopo settimana, provando a guadagnarmi una maglia da titolare in una rosa che ha grande qualità. - continua Crivello come riporta il sito del club ligure – L’Hellas non sta attraversando un buon momento, ma non dobbiamo sottovalutarli. Dobbiamo scendere in campo cercando di essere il solito Spezia e anzi mettere ancora qualcosa in più sul campo. E poi abbiamo il nostro pubblico che sa fare la differenza”.