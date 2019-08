Al termine della rifinitura mattutina svolta al centro sportivo, mister Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati del suo Crotone per la gara contro lo Spezia, in programma domani alle 18:00 e valevole per la 2^ giornata della Serie B. Non ancora giunto il transfer per Maxi Lopez, che dovrà quindi slittare nuovamente il suo esordio in rossoblù.

Ecco i convocati:

Portieri: Cordaz, Festa, Figliuzzi

Difensori: Bellodi, Cuomo, Gigliotti, Golemic, Marrone, Mazzotta, Panza

Centrocampisti: Barberis, Benali, Crociata, Gomelt, Messias, Molina, Mustacchio, Rutten, Zanellato

Attaccanti: Kargbo, Simy, Vido, Zak