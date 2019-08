Spezia-Crotone, le formazioni ufficiali: conferme locali, cambi ospiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle 18:00 Spezia e Crotone, che si affronteranno per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Sul fronte locale, mister Italiano conferma l’undici vittorioso alla prima stagionale, mentre sul versante ospite è in panchina il neo acquisto Marrone, con Cuomo dal 1’ nei tre di difesa. Sulle fasce Molina e Mazzotta, che parevano in ballottaggio, a riposo c’è Mustacchio.

Spezia (4-3-3): Krapikas, Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Gyasi, Galabinov, F. Ricci

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Messias, Simy.