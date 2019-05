Spezia-Crotone, le formazioni ufficiali: Marino conferma Gyasi nel tridente

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Il tecnico dello Spezia Marino conferma Gyasi nel tridente con Galabinov e Okereke. In mezzo al campo out Maggiore rimpiazzato da Bartolomei. In difesa torna Terzi. Nel Crotone attacco affidato a Simy e Machach con Milic e Molina esterni nel centrocampo a cinque. out Benali e Spolli sostituiti da Firenze e Marchizza. Queste le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Okereke. Allenatore: Marino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Vaisanen, Marchizza; Molina, Firenze, Barberis, Zanellato, Milic; Simy, Machach. Allenatore: Stroppa.

Qui il live testuale della gara