Spezia d'attacco per espugnare Cittadella: Gila e Ammari dal 1°

© foto di Federico De Luca

Spazio allo Spezia sulle pagine sportive del Secolo XIX in vista della gara di questa sera contro il Cittadella: “Aquile d'attacco per espugnare Cittadella” è il titolo scelto dal quotidiano ligure che spiega come potrebbero giocare dal primo minuto sia Gilardino sia Ammari al fianco di Marilungo. In porta conferma per Manfredini con Di Gennaro che va verso la bocciatura.