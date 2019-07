© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il prestito dell’esterno offensivo Michael D’Eramo al Rimini sarebbe già terminato dopo poche settimane. Il giocatore infatti è in procinto di tornare allo Spezia a causa del ribaltone societario e tecnico in casa romagnola con l’arrivo di Renato Cioffi in panchina che ha in testa il 3-5-2 per la sua squadra, un modulo penalizzante nei confronti del giovane che così torna alla casa base prima di essere girato altrove. Lo riferisce Cittadellaspezia.com.