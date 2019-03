Spezia, Da Cruz: "Che affinità con Okereke, grandi cose insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spezia show a Benevento, un successo in trasferta con due mattatori su tutti: Okereke e Alessio Da Cruz. Quest'ultimo ha così commentato vittoria e gol al microfono del sito ufficiale del club: "E' stata una grande vittoria, una partita che tutta la squadra ha interpretato in maniera ottimale e sono soddisfatto anche per la mia prova; tutti noi abbiamo dato il massimo perché volevamo vincere a tutti i costi e scacciare via il momento negativo. Il primo tempo è stato più complicato rispetto alla ripresa, il Benevento è entrato in campo agguerrito e noi abbiamo messo un po' di tempo per fronteggiarlo a dovere, ma una volta trovato il modo, siamo stati particolarmente efficaci ed abbiamo ottenuto tre punti a dir poco importanti.

Il rapporto con Okereke? C'è grande affinità, ci capiamo al volo, anche oggi mi ha fatto un grande assist e tra di noi tutto è più facile: insieme sono sicuro che possiamo fare grandi cose. A livello personale credo che l'importante sia non perdere mai la concentrazione, devo avere sempre chiaro in mente quello che voglio fare e credo che il momento più difficile sia alle spalle: sono prontissimo a fare tutto il possibile per portare in alto questi colori".