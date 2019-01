Spezia, Da Cruz: "Contento per il gol. I tifosi mi vogliono già bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Da Cruz, in gol all'esordio con la maglia dello Spezia contro il Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio della sfida del Picco: "Sono molto contento, durante il riscaldamento i tifosi gridavano il mio nome, è stato incredibile. Non giocavo da tempo, apprezzo che mi vogliano già bene. Bidaoui ha avuto grandi occasioni, ma non siamo stati fortunati. Sono qua per aiutare la squadra, sono contento di giocare e spero di raggiungere i play-off. È stato un bel gol, Okereke ha preso la palla, gli ho detto 'dammela' e ho tirato".