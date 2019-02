© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entrato dopo pochi minuti di gioco per l'infortunio di Gyasi, Alessio Da Cruz ieri è stato protagonista di una prestazione maiuscola nel 3-0 degli aquilotti contro il Livorno: "Il raddoppio? Ho trovato spazio sulla corsia di destra, ho guadagnato campo ed ho visto Pierini pronto a battere a rete, così l'ho servito e sono felice che sia andato tutto per il meglio. Non è facile entrare a freddo dopo pochi istanti di gioco, ma ho cercato subito di entrare in partita e dare il mio contributo per ottenere una vittoria che volevamo fortemente dopo le ultime due sfortunate uscite. Sono felice di essere qui, mi trovo molto bene con l'idea di gioco di mister Marino e non vedevo l'ora di tornare in campo per poter fare la mia parte; mi sento bene e voglio aiutare questo gruppo a vivere tante altre serate come quella di oggi".