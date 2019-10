Spezia, dalla contestazione non si salva nessuno. Neanche patron Volpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Trapani che allunga il momento no in casa Spezia i tifosi, che già avevano contestato l’operato della società e della squadra in un comunicato, hanno deciso di far sentire nuovamente la propria voce contestando ottenendo di poter parlare faccia a faccia con il direttore generale Guido Angelozzi. Un colloquio di circa 15 minuti, come riporta Cittadellaspezia.com in cui non si salva nessuno: dai giocatori (“Spezia non è un villaggio e il rispetto si deve avere anche per queste cose. Non si va a fare l’aperitivo in centro quando perdi e fai le brutte figure. Riferiscilo a tutti, dal terzo portiere all’attaccante. Se li becchiamo, gli passa la voglia di bere”, le parole dei tifosi) alla società (“ Parlate di progetto triennale ma quale progetto: ma credete che siamo scemi? Non abbiamo mai contestato in questi anni, nemmeno quando abbiamo perso i play off in casa col Cittadella. La pazienza è finita”).

Inevitabilmente nel mirino dei tifosi c’è anche il patron Gabriele Volpi, reo fra le altre cose di essere presente a Chiavari per vedere l’Entella: “Volpi deve fare chiarezza. Se la proprietà non è più interessata, lo dica e agisca: voi andrete via prima o poi, noi invece rimaniamo qui. - sempre le parole riportate dal portale ligure - Dovrebbe venire Volpi a spiegarlo perché il pesce puzza sempre dalla testa”.