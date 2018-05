Spezia, De Francesco: "Play off? Rammarico forte, potevamo esserci"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il centrocampista dello Spezia Alberto De Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma che chiuderà la stagione facendo un bilancio dei suoi primi mesi in Liguria: “A livello personale non posso che essere soddisfatto, sto lavorando sodo ogni giorno per migliorarmi e ringrazio mister Gallo per avermi concesso la possibilità di giocare. Mi sono trovato bene da trequartista, ma posso ricoprire ogni ruolo in mezzo. All'inizio ho avuto bisogno di capire la categoria e l'ambiente visto che arrivavo dalla Serie C, ma non posso permettermi di sentirmi arrivato e devo continuare a lavorare e crescere. A gennaio sono stato felice di approdare qui, il salto è arrivato nel momento giusto anche se non è stato facile lasciare Reggio. - continua De Francesco come si legge sul sito del club - Venerdì arriva un ambizioso Parma, ma noi vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi per chiudere in maniera degna la stagione. I play off sono un rammarico forte, anche se non una tragedia, perché forse avremmo potuto esserci”.