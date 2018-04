Spezia, De Francesco: "Sconfitta immeritata, è mancata incisività"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Al termine della sfida contro il Brescia, è Alberto De Francesco a presentarsi nella sala stampa del 'Picco' per analizzare la propria prestazione e quella dello Spezia. "Il nostro obiettivo - ha detto - era quello di portare a casa i tre punti. Purtroppo, pur mettendo in campo tutto quello che avevamo, siamo usciti dal campo con una sconfitta immeritata, quindi ora dovremo analizzare i nostri errori e cercare di riscattarci già sabato. E' mancata un po' di incisività e forse non sempre siamo riusciti ad attaccare in maniera efficace. Io stesso ho avuto un paio di occasioni importanti ma, se nella preparazione tutto ha funzionato per il meglio, non si può dire lo stesso per il risultato finale delle azioni. Il risultato a volte non è del tutto veritiero e questo è sicuramente uno di quei casi, ma non dobbiamo abbatterci, piuttosto sfruttare la rabbia che ci ha lasciato la partita per chiudere al meglio la stagione", le parole del centrocampista.