Spezia, Di Gaudio: "Picco stadio del sud collocato al nord. Mi esalta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi l’esterno d’attacco Antonio Di Gaudio , arrivato dall’Hellas Verona assieme a Luigi Vitale, si è presentato al pubblico dello Spezia: “Voglio aiutare questa squadra, dare il mio contributo e provare a essere un valore aggiunto perché ho tanta voglia di giocare ed essere determinante. Io e Luigi siamo due giocatori più esperti rispetto a gran parte del gruppo e dobbiamo essere un esempio per i più giovani. Con Ragusa ci conosciamo molto bene, ci siamo sentiti spesso e mi ha sempre parlato bene dell’ambiente spezzino quindi quando ho avuto la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte nonostante avessi altre offerte. Avevo voglia di giocare al Picco, uno stadio che mi ha sempre entusiasmato, che è caldo come piace a me. Sembra uno stadio del Sud collocato al Nord. Pochi tifosi? Sta a noi riportarli allo stadio. - continua Di Gaudio parlando del suo ruolo di amuleto - Il campionato è più aperto che mai e a eccezione del Benevento, tutto può accadere e noi siamo pronti a giocarci le nostre carte. Sarebbe meraviglioso festeggiare un’altra promozione”.