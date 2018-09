Spezia, Di Natale: "Felice per la nuova avventura, spero di far bene"

Antonio Di Natale, ultimo innesto nello staff tecnico dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E’ una bellissima occasione, voglio ringraziare anche il mister Marino che mi ha voluto qui. E’ un esperienza bella, spero di iniziare bene anche per la mia nuova carriera. Serie A? Roma, Inter e Juve hanno fatto un grande mercato; poi c’è il Napoli, che è sempre forte”.

Un passo indietro, a quello storico rifiuto alla Juve: “Sono andato in Champions due anni di fila con l’Udinese, ho vinto il titolo di capocannoniere ed arrivato secondo all’Europeo con la nazionale italiana. Non potevo chiedere di meglio”. Su Ronaldo: “Messi secondo me è più forte, ma lui è un grandissimo giocatore e farà bene”.

Sull’Empoli, sua ex squadra, Di Natale ammette: “Ha fatto una buonissima sessione di mercato, speriamo possa far bene. Chi arriva lì sa che deve solo migliorare sul campo, al resto ci pensa la società che ha dimostrato di portare tanti giovani interessati in A negli ultimi anni”.