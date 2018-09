Spezia, Di Natale si presenta: "Ho sposato un progetto ambizioso"

© foto di Federico De Luca

Il neo collaboratore tecnico dello Spezia Antonio Di Natale ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura dall'altra parte del terreno di gioco: “Per me è un onore essere qui e ringrazio la società. Sono qui per mettere a disposizione la mia esperienza sia aiutando gli attaccanti sia dedicandomi ai giovani. Ho sposato un progetto ambizioso per i prossimi tre anni e sono davvero felice, ora voglio dimostrare di saper fare anche altro che non sia il calciatore. Nella passata stagione le proposte non mancarono, ma avevo voglia di restare con la mia famiglia, mentre quest'estate Angelozzi mi ha fatto tornare la voglia di respirare l'aria dello spogliatoio, un'atmosfera che mi mancava dopo esser stata da sempre la mia vita. - continua Di Natale come si legge sul sito del club ligure – Marino rivoluzionò il mio modo di interpretare il ruolo di attaccante e con lui sono pronto a intraprendere una nuova esperienza in una veste diversa. Qui in attacco ci sono tanti giocatori interessanti e di grandi qualità, ma serve avere pazienza per aiutarli a raggiungere livelli più importanti. Pierini? È un ragazzo giovane che ha grandi qualità e vede molto bene la porta, ma lasciamolo lavorare in tranquillità”.